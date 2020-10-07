Муж спас жену от смерти во время медового месяца

На английских островах Силли, графство Корнуолл, муж спас от смерти жену, подавившуюся курятиной во время медового месяца. Об этом сообщает газета The Sun.

33-летний Джеймс Таунли с 33-летней Элисон сыграли свадьбу 24 сентября на островах Силли и остались там на медовый месяц. На второй день отдыха молодожены устроили романтический ужин и заказали блюдо индийской кухни — курицу тикка масала. Во время трапезы Элисон подавилась и начала задыхаться. Джеймс бросился на помощь и резко ударил жену по спине, выбив из ее горла кусок птицы.

Хотя дыхательные пути очистились, Элисон продолжала тяжело дышать. Джеймс вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла в течение пяти минут. Пострадавшую доставили на вертолете в больницу Корнуолла, расположенную в городе Труро. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, Джеймс не смог сопровождать жену.

Элисон выписали сразу после обследования, но из-за погодных условий и отсутствия транспорта ей пришлось задержаться в больнице на два дня. Позже она рассказала, почему подавилась: «Я ела и одновременно болтала, вот курица и попала не в то горло. Я очень испугалась. Мне казалось, что я умру, — вспоминает она. — Думаю, мы не скоро забудем наш медовый месяц».

Ранее сообщалось, что мужчина упал с лодки, когда сделал предложение своей возлюбленной. Запись набрала более 87 тысяч просмотров и множество комментариев. «Они никогда не забудут этот день», — шутили пользователи сети.

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