Серфер сделал девушке предложение и уронил кольцо в океан

Житель американского штата Гавайи сделал предложение руки и сердца девушке во время серфинга и уронил кольцо в океан в тот момент, когда она сказала «да». Об этом сообщает The Indian Express.

Крис Гарт (Chris Garth) позвал замуж свою девушку Лорен Оий (Lauren Oiye), когда они катались на досках на пляже Квинс-Бич в районе Вайкики. Но ровно в тот момент, как его возлюбленная ответила «да», Гарт уронил кольцо в океан.

Однако Крис предусмотрел такое развитие событий. Еще одно кольцо он спрятал на берегу, в том месте, где пара познакомилась два года назад. Скрывавшиеся на пляже фотографы запечатлели особенный момент в жизни влюбленных.

Ранее сообщалось, что житель США утонул, когда делал предложение девушке во время совместного отпуска в Танзании. На кадрах, которые она опубликовала на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо. В какой именно момент утонул потенциальный жених и что стало причиной его гибели, не указывается.

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