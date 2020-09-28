Мужчина упал с лодки в момент предложения возлюбленной руки и сердца

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Мужчина упал с лодки, когда сделал предложение своей возлюбленной. На запись падения обратил внимание сайт телеканала Fox News.

Видео опубликовал в сетях Тео Шантонас (Theo Shantonas), хотя неизвестно, был ли он очевидцем произошедшего. На записи видно, как мужчина, чье имя неизвестно, стоит на одной лодке, а его будущая невеста — на другой, расположенной поблизости.

Будущий жених сводит две лодки вместе, затем, стоя на краю своего плавсредства, достает кольцо и предлагает возлюбленной выйти за него замуж.

Судя по всему, женщина соглашается, и пара обнимается. В этот момент взволнованная будущая невеста случайно запускает мотор своей лодки. В результате женщина падает, находясь в плавсредстве, а ее будущий муж оказывается в воде. При падении невеста взмахом ноги ударяет возлюбленного в лицо.

Запись набрала более 87 тысяч просмотров и множество комментариев. «Я просто не могу понять тот факт, что он не сел в ее лодку», — написал один из пользователей. «Они никогда не забудут этот день», — пошутил другой. «Это просто как в сказке», — заявил третий.

Некоторые комментаторы задавались вопросом, не было ли произошедшее дурным предзнаменованием для пары. Один из пользователей написал: «Возможно, это предупреждение».

Ранее сообщалось, что житель американского штата Гавайи сделал предложение руки и сердца девушке во время серфинга и уронил кольцо в океан в тот момент, когда она сказала «да». Еще одно кольцо он спрятал на берегу, в том месте, где пара познакомилась два года назад.