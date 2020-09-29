Невеста сделала жениху трогательный сюрприз и расплакалась

Свадебный фотограф Брендан Самуэльс из австралийского города Сидней рассказал, как его клиентка сделала трогательный сюрприз жениху. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

Самуэльс выложил в Facebook фотографии со свадьбы, состоявшейся 26 сентября. «Прошлой ночью я возвращался домой с церемонии Кристины и Питера с выключенным радио. (…) Мне нужно было побыть в тишине, чтобы осознать все то, что я недавно пережил», — вспоминает фотограф.

По его словам, Кристина решила порадовать Питера и сразу после торжества отвезла его в дом престарелых, где находились его бабушка и дедушка. Невеста закрыла жениху глаза темной повязкой и подвела к стеклянной двери, за которой ждали его родные. «Когда он наконец увидел своих бабушку и дедушку, его улыбка расплылась до ушей», — говорит Самуэльс. Кристина не сдержала эмоций и расплакалась.

Дедушка Питера по случаю праздника нарядился в костюм, а бабушка подготовила для молодоженов конверт с деньгами. Из-за пандемии COVID-19 новобрачные не смогли зайти внутрь дома престарелых и пообщаться с родственниками. «Пока они безмолвно обменивались милыми жестами, можно было ощутить, какую лепту пандемия внесла в наши отношения и времяпрепровождение с родными людьми», — отметил фотограф.

Самуэльс призвал людей чаще созваниваться со своими бабушками и дедушками. «Отправьте им видеосообщение, напишите письмо. Именно они нянчили вас, пока родители уходили на работу, —подчеркивает он. — Это они с гордостью рассказывают о вас друзьям и помогают вам понять, что такое безусловная любовь».

Ранее сообщалось, что в английском городе Линкольн влюбленные сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки. 24-летний Люк Инохоса и 27-летняя Аби Морган планировали узаконить отношения в мае следующего года. Однако Люк переживал, что его 72-летняя бабушка, страдающая раком, не доживет до торжества.