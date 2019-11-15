Пара сыграла свадьбу в больнице ради отца жениха

В США жених и невеста провели церемонию бракосочетания в больничной палате, чтобы перенесший операцию отец жениха не пропустил их свадьбу. Об этом сообщает People.

Жители американского штата Техас Майкл (Michael) и Алия Томпсон (Aaliyah Thompson) обручились в начале 2019 года. С тех пор они переносили дату свадьбы три раза подряд, в том числе, в связи со смертью близких родственников. Окончательная дата была назначена на 21 сентября. Однако планы влюбленных едва не разрушились, когда накануне свадьбы у отца жениха, Уильяма, развился сепсис на фоне сахарного диабета. Мужчина нуждался в срочной операции.

Влюбленные решили, что отец жениха не может пропустить столь знаменательное событие в жизни сына. Они перенесли церемонию бракосочетания в больницу, где лежал Уильям.

Пара обсудила детали мероприятия с персоналом больницы и согласовала дату церемонии с пастором. Свадьба прошла по всем традициям, жених и невеста обменялись клятвами и кольцами прямо в больничной палате.

«Изначально мы думали, что проведем обряд бракосочетания в кругу самых близких, но вскоре к нам присоединились медсестры. Они принесли специальный торт, который можно есть диабетикам, чтобы мой отец смог его попробовать. Это было очень круто!» — признался жених. Он добавил, что его отец все время улыбался и был очень счастлив.

Ранее сообщалось о смертельно больном мужчине из английского города Нортгемптон, женившемся за несколько часов до смерти. Он хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате.

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