Девушка вышла замуж за умирающего от рака возлюбленного

Жительница английского города Аккрингтон, графство Ланкашир, вышла замуж за смертельно больного возлюбленного. Их историю опубликовал местный новостной портал LancsLive.

В 2016 году у Дэна Кэссиди (Dan Cassidy) диагностировали лейкемию. Мужчине провели процедуру диализа и очистили кровь. Однако вскоре у него началось внутримозговое кровоизлияние. Врачи экстренно ввели его в искусственную кому.

Медикам пришлось прекратить лечение рака из-за опасного для жизни состояния. Кэссиди благополучно перенес операцию на мозге, пересадку стволовых клеток, химиотерапию и радиотерапию. «Накануне Рождества меня выписали из больницы», — вспоминает мужчина.

Болезнь Кэссиди перешла в стадию ремиссии. Тогда 26-летний британец решил предложить своей возлюбленной Дарси Янг (Darcy Young) выйти за него замуж. Пара находилась в отношениях уже десять лет. «После возвращения из больницы я понял, насколько коротка жизнь», — объяснил он.

Мужчина отвез Дарси в любимое кафе ее бабушки с дедушкой и подарил коробку конфет, на которых было написано: «Ты выйдешь за меня замуж?». «Когда мне было 15 лет, он предложил мне встречаться, подарив шоколадку», — рассказала она. Пара планировала отпраздновать свадьбу в ноябре 2019 года.

Каждые три месяца Кэссиди проходил обследования у докторов. В марте текущего года у него случился рецидив. «Врачи предупредили, что мне осталось жить около года», — заключил британец. Когда возлюбленные узнали страшный прогноз, они перенесли торжество на июль.

«Свадьба была очень эмоциональной, мягко говоря, — вспоминает подруга невесты Хизер Лэндон (Heather Landon). — Это был лучший день в моей жизни. Все прошло фантастически». Дарси отметила, что теперь они с Дэном наслаждаются каждым моментом и пытаются прожить отведенное им время по максимуму.

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