Смертельно больной сын отвел мать к алтарю

В городе Батгейт, Шотландия, женщина сыграла свадьбу и попросила своего смертельно больного сына отвести ее к алтарю. Об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя Максин Коннелли (Maxine Connelly) решила устроить свадьбу, чтобы ее сын Джек, страдающий пороком сердца, смог посетить это событие. Сначала она хотела отложить торжество, узнав диагноз ребенка, однако потом поняла, что он может никогда не увидеть свадьбу своих родителей, которые вместе уже 13 лет и воспитывают нескольких детей.

Джеку поставили диагноз порок сердца при рождении. Он пережил несколько серьезных операций, одна из которых была на открытом сердце. В прошлом году его матери пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном дома. Из-за этого Майкл и Максин не могли позволить себе сыграть свадьбу, но они выиграли в конкурсе «День мечты» 15 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) и решили потратить их на это событие.

По словам Коннелли, Джек гордился тем, что смог присутствовать на свадьбе и носить килт, как его отец. Обычно мальчик пользовался инвалидной коляской, однако на торжестве он самостоятельно отвел свою мать к алтарю. «Все начали плакать. Мне тоже захотелось, потому что я думала, что этот момент никогда не произойдет. Я так горжусь им» , — поделилась женщина.

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