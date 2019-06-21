Умирающий отец исполнил последнее желание и отвел дочь к алтарю

В шотландском Армадейл умирающий от рака отец посетил свадьбу своей дочери. Этой историей заинтересовалось британское издание Daily Record.

Эмма (Emma) и ее возлюбленный Скотт Резерфорд (Scott Rutherford) планировали сыграть свадьбу в 2021 году. Однако когда пара узнала о болезни 52-летнего отца невесты Джеймса (James), они приняли решение передвинуть церемонию. Им пришлось организовывать свадьбу всего за девять недель, чтобы у отца невесты, была возможность присутствовать на торжественном событии, учитывая его диагноз.

По словам женщины, недели, предшествовавшие церемонии, были тревожными, так как здоровье мужчины ухудшилось: он не мог ни есть, ни пить. Она боялась, что у Джеймса не хватит сил приехать на мероприятие. «Опухоль в горле распространилась в его легкие, и врачи сказали, что больше ничего не могут сделать», — рассказала она.

Однако перед мероприятием отцу стало лучше, и он смог на инвалидной коляске проехать вместе с Эммой и ее женихом к алтарю. Для нее этот момент стал очень важным.

«Мы разделили наш первый танец с папой, и это было прекрасно. День прошел идеально, и я так счастлива, что он был рядом со мной», — поделилась Эмма.

В прошлом году от смертельного заболевания скончалась мать Эммы. Букет невесты был собран из любимых цветов усопшей.

«Мне бы очень хотелось, чтобы они оба были на моей свадьбе. Мой папа позаботился о том, чтобы я никогда не забыла этот день», — отметила шотландка.

В скором времени молодожены отправятся в медовый месяц в Париж. Джеймс планирует провести остаток жизни со своей семьей.

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