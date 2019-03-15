Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях

Британка обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. Об этом сообщает BBC News.

Эмма из английской деревни Кибуорт, графство Лестершир, обручилась в 2016 году. Через месяц после этого ее матери диагностировали терминальную стадию рака легких. Невеста очень надеялась, что мать доживет до свадьбы, назначенной на август 2019 года, но женщина скончалась в 2017 году.

В начале марта 38-летняя Эмма получила посылку с туфлями. Невеста достала обувь и обнаружила на подошвах послание. «Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день свадьбы. Эти туфли — мой подарок тебе», — прочитала она на левой туфле. Все еще не понимая, от кого она получила подарок, Эмма взяла в руки правую туфлю и прочла: «Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень, люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама».

«Я расплакалась. Мое сердце будто на куски разлетелось. Я не могла дышать, не могла говорить», — призналась женщина.

Аманда Вайзе (Amanda Weise), владелица онлайн-магазина, где мать невесты заказала туфли, отметила, что эта пара обуви «вызвала у нее очень много эмоций». «Надеюсь, они подарят ей немного спокойствия в день свадьбы. Будто мать сама ведет ее к алтарю», — заметила женщина.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!