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Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере

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Житель Нью-Йорка обнаружил письмо, которое его покойный отец напечатал на компьютере 33 года назад. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Профессор юридической школы Джон Пфафф (John Pfaff) разбирал вещи на родительском чердаке и обнаружил старый компьютер модели Apple IIe. Мужчина решил запустить аппарат, «пролежавший на чердаке несколько десятилетий».

Компьютер находился в абсолютно рабочем состоянии. Американец пришел в восторг, когда увидел на экране предложение продолжить сохраненную когда-то видеоигру под названием Adventureland.

Пфафф просмотрел все имеющиеся дискеты, датированные 1983 годом, и наткнулся на письмо, написанное его отцом. «Только что нашел послание, которое папа напечатал мне в 1986 году, когда мне было 11 лет и я отдыхал в летнем лагере», — рассказал американец в Twitter-аккаунте.

По словам мужчины, отец умер около года назад. Пфафф признался, что «наткнуться на что-то обыденное от папы», оказалось очень ценным для него.

В 2018 году сообщалось о рабочем из Германии, который обнаружил написанное 88 лет назад послание в бутылке. В 1930 году кровельщики решили оставить потомкам поучительное письмо. Послание обнаружил внук одного из этих рабочих.

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