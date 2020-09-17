Жених и невеста сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки

В английском городе Линкольн влюбленные сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки. Об этом сообщает газета The Sun.

24-летний Люк Инохоса и 27-летняя Аби Морган планировали узаконить отношения в мае следующего года. Однако Люк переживал, что его 72-летняя бабушка Вера Робертсон, которая с 2017 года борется с раком в хосписе святого Варнавы, не доживет до свадебной церемонии.

Жених и невеста решили не откладывать праздник на следующий год и сыграть свадьбу на территории хосписа в узком кругу. На снимках, сделанных в день торжества, Аби стоит в коротком свадебном платье напротив жениха, одетого в костюм, и держит в руках миниатюрный букет. В метре от них находятся свидетели и бабушка Люка, наблюдающая за церемонией с медицинской кровати.

«Это было по-настоящему фантастично, — говорит Люк. — Завершить 2020 год в статусе семьи — наше лучшее решение. Работники хосписа оказались невероятными людьми, они помогли нам превратить двор в место проведения свадьбы». По его словам, бабушка не переставала улыбаться и благодарить за подаренную ей возможность оказаться на торжестве.

В мае сообщалось об австралийке Натали Хоскинсон, которая вышла замуж за возлюбленного в больничной палате, где лежал ее смертельно больной отец. Сразу после того, как Натали и ее жених Тим сказали друг другу «да», отец издал последний вздох и умер.