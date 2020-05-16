Женщина вышла замуж в палате умирающего отца и услышала его последний вздох

Австралийка Натали Хоскинсон (Natalie Hoskinson) рассказала, что вышла замуж за своего возлюбленного в больничной палате, в которой лежал ее смертельно больной отец. Историю женщины опубликовал The Sun.

По словам героини, ее отцу Дэвиду, с которым она находилась в очень близких отношениях, диагностировали рак в возрасте 60 лет, но он прожил на 13 лет дольше, чем думали врачи. В 73 года у мужчины все чаще стала болеть спина, и он попал в больницу, где у него обнаружили опухоль легкого. Его состояние стало быстро ухудшаться. В госпитале отцу Натали дали морфин, и он заснул. Позднее семья Хоскинсон услышала от медсестры, что мужчина больше не проснется.

37-летняя Натали рассказала, что просила врачей взять ее органы, чтобы спасти папу, однако они сказали, что ему ничто не может помочь. Тогда женщина вспомнила, что всегда мечтала, чтобы отец был на ее свадьбе. Она получила разрешение от больницы, и ее жених Тим согласился провести церемонию в палате. Ночь перед ней Натали и ее мать провели в палате отца, а наутро девушка съездила домой, взяла белое платье и вернулась в больницу, где ей сделали макияж и прическу.

Сразу после того, как Натали и Тим сказали друг другу «да», Дэвид издал последний вздох и умер. «Я почувствовала, что дух отца ушел. Он был со мной до самого конца, как и всегда», — поделилась австралийка.

Она рассказала, что теперь отмечает годовщину свадьбы вместе с годовщиной смерти папы. Но также она подчеркнула, что очень рада тому, что отец все же побывал на ее бракосочетании.

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