Беременная жена спасла истекающего кровью мужа от смерти в пасти акулы

Вблизи архипелага Флорида-Кис на юго-востоке США беременная женщина спасла истекающего кровью мужа от смерти в пасти тупорылой акулы. Об этом сообщает местная газета The Miami Herald.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 20 сентября, когда 30-летний Эндрю Эдди с женой Марго Дьюкс и ее семьей катались на частной лодке. Как только Эндрю нырнул в воду, чтобы поплавать с маской, в его плечо вцепилась акула 2,7 метра в длину.

«Дьюкс заметила спинной плавник акулы. Затем на ее глазах вода окрасилась в красный. В ту же секунду она прыгнула в воду и затащила Эндрю в лодку», — говорится в полицейском отчете.

Власти утверждают, что в результате нападения акулы Эндрю получил серьезные раны, при этом его жена не пострадала. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему оказали своевременную помощь.

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на десятилетнего мальчика во время рыбалки. Отец мальчика прыгнул за ним, после чего хищная рыба уплыла прочь.

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