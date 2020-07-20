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Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео

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Полицейский из американского города Коко-Бич, штат Флорида, спас плававшего на бодиборде мальчика от нападения акулы. На видео спасения обратило внимание издание New York Post.

В четверг, 16 июля, полицейский Адриан Косицки (Adrian Kosicki) в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо пирса и заметил акулу, которая приближалась к маленькому мальчику. Ребенок плавал на бодиборде на отмели недалеко от берега.

На снятой очевидцем записи видно, как Косицки быстро залез в воду и вытащил мальчика на берег. К этому моменту акула подобралась на опасно близкое расстояние и находилась менее чем в метре от ребенка. О спасении мальчика сообщила местная полиция на своей странице в Facebook

Вид акулы неизвестен. «Мы, конечно, не морские биологи, которые имеют соответствующее образование, чтобы отличать одних акул от других. Мы просто делаем то, что делаем лучше всего — защищаем людей. Благодаря Адриану, мы так и не узнали, каковы были намерения акулы, а у мальчика теперь останется отличная история, которую он будет рассказывать другим. Прекрасная работа!», — написали представители полиции.

Больше всего нападений акул во Флориде происходит в июле, августе, сентябре и октябре, когда температура воды повышается, и люди активнее заходят в воду. Округ Бревард, где расположен Коко-Бич — второй по количеству нападений акул после округа Волуша. Волуша — мировая столица нападений акул.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на десятилетнего мальчика во время рыбалки. Отец мальчика прыгнул за ним, после чего хищная рыба ретировалась.

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