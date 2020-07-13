В России рыбаки поймали в реке 100-килограммовую акулу

Жители города Красногорск, Россия, поймали в устье одной из местных рек 100-килограммовую акулу. Видео с уловом опубликовано на портале astv.ru.

Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что в руки рыбакам попала сельдевая акула. По его словам, эти хищники часто встречаются в водах Сахалина, однако редко подплывают к берегам.

Лисицын подчеркнул, что ранее большое число сельдевых акул гибло в результате дрифтерного промысла. Численность рыбы восстановилась только после введенного властями запрета. Специалист отмечает, что эти акулы питаются сельдью и горбушей и неопасны для человека.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы-мако. Ее вес составил около 100 килограммов. «К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромный!» — подписал автор снимка.

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