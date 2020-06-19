Рыбак поймал 300-килограммовую акулу на крошечную сардину

Рыбак из южноафриканского города Дурбан, провинция Квазулу-Натал использовал свои навыки и крошечную сардину, чтобы поймать акулу весом почти 300 килограммов. Об этом сообщает издание Herald Live.

Во вторник, 16 июня, рыбак Джеймс Говендер (Jace Govender) выловил крупную темноперую серую акулу. В качестве наживки он использовал крошечную сардину. На поимку хищной рыбы ему потребовалось около 45 минут, хотя обычно это занимает больше времени. «Обычно ребята сидят часами с такими рыбами, как эта. У меня это заняло 45 минут, потому что у меня большой опыт ловли крупных акул», — сказал он.

Рыбак уточнил, что точный вес хищной рыбы составил 294 килограмма, а ее длина — 269 сантиметров. «Это не самый большой мой улов — самая крупная пойманная мной акула весила 315 килограммов», — сказал он.

Говендер сфотографировал свой улов и отпустил обратно. Он рассказал, что темноперые серыt акулы распространены на побережье Квазулу-Натал. Они не опасны для людей и приплывают к берегу из глубины, чтобы охотиться на сардин. «Я ловлю их и отпускаю. Все это делается без вреда для акулы. Мы ловим их, не вытаскивая из воды, быстро фотографируем, удаляем крючок и отпускаем обратно в воду», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подросток из американского города Уэтерфорд, штат Техас, самостоятельно поймал тигровую акулу весом 382 килограмма на рыбалке в городе Порт-Аранзас. Подросток рассказал, что он и его отец планируют оставить немного мяса себе, а остальное раздать.

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