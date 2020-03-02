Рыбак поймал гигантскую форель и установил рекорд

Рыбак из американского штата Нью-Хэмпшир поймал в озере гигантскую озерную форель или гольца-кристивомера. Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 25 февраля, 58-летний Томас Найт (Thomas Knight) из США отправился ловить рыбу на озеро. Некоторое время спустя мужчина заметил, что что-то тянет его рыболовную леску вниз, и достал из воды гигантскую форель весом около 17 килограммов.

Увидев размеры улова, Найт сразу же позвонил в Нью-Хэмпширский департамент рыболовного хозяйства. Прибывшие на озеро эксперты провели измерения и выяснили, что рыба весит почти 17 килограммов. Они сообщили Найту, что его улов установил новый рекорд штата. В последний раз такую большую рыбу этого вида поймали в 1958 году, и она весила лишь 12 килограммов.

Найт признался, что такой улов очень обрадовал его, так как рыбалка — его любимое занятие, которому он посвятил почти 25 лет. Он сообщил, что собирается продать пойманную форель другу, чтобы тот повесил ее чучело в своем ресторане как трофей.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!