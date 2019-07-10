Рыбаки поймали рекордно огромного сома с помощью лука

Молодые люди из Южной Дакоты поймали самого большого сома за всю историю боуфишинга и установили мировой рекорд. Об этом сообщает портал Fox News.

19-летний Коди Сехсер (Cody Sechser) и 18-летний Исаак Кипп (Isaac Kipp) ловили карпов во время сезона нереста в притоке Большой реки Сиу.

Во время боуфишинга — рыбалки с луком — их друг Райли Скоттинг (Riley Scotting) заметил огромную рыбу на мелководье. Изначально они подумали, что перед ними большой камень, но позже разглядели усы сома.

Сехсер ранил рыбу, но его стрела сломалась, и тогда Кипп тоже выстрелил, попав близко к голове, в результате чего рыба моментально погибла. Когда ее выловили, оказалось, что ее вес составляет более десяти килограммов, а длина туловища — около метра.

Рекорд решили записать за обоими молодыми людьми. Молодые люди признались, что им просто повезло — они случайно столкнулись с большим сомом.

Впоследствии Сехсер пожарил пойманную рыбу и сообщил, что желудок рекордного сома был совершенно пуст.

В июне сообщалось о мужчине из Британии, который поймал в Таиланде огромную рыбу. Оказалось, что это самый большой в мире гигантский усач.

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