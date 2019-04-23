Американец поймал древнейшую рыбу весом 77 килограммов

В американском штате Оклахома рыбак поймал огромную аллигаторовую щуку. Сообщение об этом появилось в группе егерей The Oklahoma Game Wardens на Facebook.

Захари Саттерфилд (Zachary Sutterfield) выловил рыбу длиной два метра и весом 77 килограммов на выходных 20-21 апреля в озере Тексома. Он рыбачил с помощью лука, стрел с гарпуном и лески.

Егеря помогли ему вытащить огромную рыбу на берег. По их просьбе, Саттерфилд подождал биолога, замерившего улов.

Аллигаторовая щука, или Миссисипский панцирник, считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Она возникла в эоцене — то есть 56-33,9 миллиона лет назад. В эту эпоху появились многие отряды современных млекопитающих.

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