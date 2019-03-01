Самую тяжелую в мире рыбу впервые нашли в США

Гигантская солнечная рыба Худвинкер (Mola tecta) обнаружена на побережье штата Калифорния. Об этом пишет информационный портал калифорнийского университета UC Santa Barbara.

Редкое двухметровое существо нашли сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара. Для исследования выброшенной на берег волнами мертвой рыбы потребовалась помощь нескольких специалистов из США, Австралии и Новой Зеландии. Впервые в истории солнечную рыбу Худвинкер как уникальный вид выявила океанолог Марианна Найгаард (Marianne Nyegaard) в 2017 году.

Существо обнаружила эколог Джессика Нильсен (Jessica Nielsen). Она сделала несколько фотографий находки и опубликовала их на Facebook. Ее коллега Томас Тернер (Thomas Turner) увидел фотографии и устремился на пляж, чтобы лично взглянуть на необычную рыбу.

Тернер заявил, что никогда ранее не видел подобных особей и восхитился ее нестандартной внешностью. «У нее нет хвоста и зубов. Только огромное круглое отверстие для рта», — описал мужчина. Позже снимки отправили Найгаард, которая сообщила название редкой особи.

По данным Daily Mail, ранее рыба встречалась исключительно в Южном полушарии, возле побережья Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Чили. «Как она пересекла экватор и оказалась у ваших берегов, ребят? Интересно, что же заставило эту рыбу пересечь экватор», — удивлялась Найгаард.

Предположительно, солнечная рыба Худвинкер могла доплыть до калифорнийских берегов из Австралии, где она чаще всего встречается. По второй версии, редкая рыба может оказаться особью еще неизведанной стаи Худвинкеров, обитающей в водах Северной Америки. «Для солнечной рыбы нетипично преодолевать столь большие расстояния, — отметила Найгаард. — В будущем мы узнаем, был ли это единичный случай или же рыбы будут периодически появляться на берегу Калифорнии».

Солнечная рыба Худвинкер — самый тяжелый вид костных рыб в мире. Самые крупные экземпляры достигают четырех метров в длину, трех метров в ширину и весят до 2,3 тонны.

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