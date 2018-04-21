Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели

Индийские рыбаки поймали и продали на рынке редчайшую речную акулу, подтвержденных случаев наблюдения которой не было более десяти лет. Об этом сообщает издание International Business Times.

Случай описан в работе, опубликованной в научном журнале Journal of Fish Biology. Эксперты обратили внимание на круглое рыло, маленькие глаза и своеобразные плавники акулы, сфотографированной в 2016 году у торговца с доков Сассун в Мумбаи. Все эти особенности характерны для вида Glyphis gangeticus — гангских акул, находящихся на грани полного исчезновения.

Длина рыбы составляла 266 сантиметров — это больше, чем у любого другого экземпляра, известного специалистам. Прежде фиксировался размер до 204 сантиметров, а средняя длина гангских акул оценивалась в 178 сантиметров. Исследователи не смогли установить происхождение замеченной на рынке рыбы, но полагают, что ее поймали у северо-восточного побережья Аравийского моря недалеко от Мумбаи.

Рима Джабадо (Rima Jabado) из организации Gulf Elasmo Project, занимающейся изучением и охраной акул, утверждает, что была поражена находкой. «Это вид, который прежде никогда не видели на западе Индийского океана», — заявила она. По ее словам, почти все, что мы знаем о гангских акулах, основано на экземплярах, сохранившихся с прошлого века, и рыбьих челюстях, найденных в удаленных индийских селах.

Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках и, возможно, прибрежных водах встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867-го до 1996 года. Долгое время вид изучали по останкам трех особей из музеев в Калькутте, Берлине и Париже. Еще одну гангскую акулу поймали в 2001 году в 84 километрах вверх по течению от устья одного из притоков Ганга — реки Хугли.

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