Сотни гигантских акул стали собираться в огромные стаи у берегов США

Гигантские акулы у берегов США собираются в крупные стаи, насчитывающие сотни особей. Об этом сообщает издание National Geographic со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Fish Biology.

Огромные скопления представителей этого вида заметили с самолетов при поиске редких южных китов на севере Атлантического океана. С 1980 до 2013 года стаи гигантских акул 10 раз встречали на севере восточного побережья США от Новой Шотландии до Лонг-Айленда.

Стаю рекордного размера заметили в ноябре 2013 года у берегов Новой Англии. Она состояла из примерно 1400 особей. Помимо взрослых рыб, в ней встречались молодые гигантские акулы.

Авторы работы отмечают, что обычно представители этого вида держатся поодиночке или небольшими группами. Только в одном проценте наблюдений речь идет о стаях, насчитывающих более семи гигантских акул.

Специалисты предполагают, что рыбы собираются в огромные стаи для поедания планктона. Кроме того, они могут плавать группами, чтобы сократить расход энергии на преодоление сопротивления воды (похожую тактику используют велогонщики).

Гигантская акула (Cetorhinus maximus) — второй по величине вид рыб, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров. Питаются планктоном и не представляют опасности для человека.

11 февраля сообщалось, что у берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния сняли на видео крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Автор ролика запечатлел огромную рыбу с воздуха при помощи дрона.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



