Женщина поймала редкую акулу весом в полтонны

В графстве Клэр, Ирландия, женщина поймала на крючок огромную шестижаберную акулу. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

30-летняя Шарлен Диллон (Charlene Dillon) рыбачила неподалеку от деревни Карригахольт. По словам женщины, она почувствовала, как ее удочку со всей силы потянуло, а рыболовная катушка начала разматываться с огромной скоростью. Женщина попыталась вытянуть рыбу, однако та начала сопротивляться. Капитан сообщил ирландке, что у них большой улов.

«Я была пристегнута к специальному снаряжению, чтобы меня не потянуло за борт лодки, что может легко случиться, когда борешься с рыбой такого размера», — добавила женщина.

Как только рыба показалась на поверхности, ирландка поняла, что это редкая шестижаберная акула. Она не дала ей уйти на дно и спустя полчаса борьбы с хищницей вытащила на палубу. Улов измерили — длина акулы составила четыре с половиной метра, а вес — полтонны. После этого они отпустили ее обратно в воду.

По словам рыбачки, акула была размером с половину лодки. Она верит, что стала единственной женщиной в Ирландии, которой удалось поймать редкую рыбу. Всего она потратила на поимку акулы полтора часа.

«Я почувствовала себя самой сильной женщиной в мире после того, как перехитрила и бросила вызов этому великолепному животному, — это чувство чистого успеха и радости, я была в полном восторге», — отметила Диллон.

Ранее в мае сообщалось, что в прибрежных водах английского графства Девон выловили огромного осьминога с полутораметровыми щупальцами. Вскоре с рыбаком связались представители одного из лондонских ресторанов и выкупили морское животное.

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