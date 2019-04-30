Россияне поймали аномально большую воблу

В Астрахани рыбаки поймали аномально большую воблу. Сообщение об этом появилось на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

Несколько рыболовов из колхоза имени Ленина выудили воблу в четверг, 25 апреля, в рамках плановой проверки водных биоресурсов и среды их обитания. Рыбу удалось поймать с помощью речного закидного невода.

Улов измерили — длина рыбы составила больше 35 сантиметров при норме в 17-26 сантиметров. Вобла весила 1 килограмм 55 граммов. С рыбы взяли несколько чешуек, чтобы позже установить возраст особи в лаборатории.

По традиции, перед тем, как отпустить рекордно большой улов, рыбаки поцеловали воблу и попросили у нее, чтобы в реке ловилось больше рыбы.

Ранее самой большой воблой, пойманной в Волге, считалась особь длиной 32 сантиметра и весом в один килограмм.

В конце апреля сообщалось об американском рыбаке, поймавшем огромную аллигаторовую щуку. Вес рыбы длиной два метра составил 77 килограммов.

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