Рыбачка два часа боролась с двухметровой акулой и победила

Американка выловила двухметровую акулу и вытащила ее на пляж. Видео инцидента опубликовал портал Fox News.

Лорен Биггерс (Lauren Biggers) из города Конро, штат Техас, вместе с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они закинули удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и принялась тянуть попавшуюся на наживку рыбу.

После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу. «Я думаю, что если бы не тренировки, я бы не смогла поймать рыбу, которая весит больше, чем я. Когда я вытащила ее на берег, то ощутила невероятный восторг, ведь все это время я сомневалась, что смогу сделать это, но очень хотела», — призналась она.

Как только Биггерс вытянула рыбу на берег, муж выбежал из ресторана и помог оттащить ее подальше от воды. Они сделали несколько фотографий с уловом и отпустили акулу в океан.

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