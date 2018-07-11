Из жизни
 
Последние новости
Госдума отказалась принимать закон о равенстве мужчин и женщин
Подсчитан эффект пенсионной реформы для благосостояния россиян
Шойгу вспомнил о своем крещении и признал конфликт России и Украины невозможным
Москвичи купили на ярмарках более 900 тонн клубники  
В Германии осудили нацистку-подпольщицу
Связанный в позе «ласточки» мужчина признался в любви к ОМОН и попал на видео
Переписана история появления гигантских динозавров
Устроивших набег на ФИФА украинцев «заморозили»
Моуринью оценил выступление сборной России на ЧМ-2018
Эстония предрекла российской армии гибель в Таллине
Новости партнеров

Рыбачка два часа боролась с двухметровой акулой и победила

Перейти в «Мою Ленту»

Американка выловила двухметровую акулу и вытащила ее на пляж. Видео инцидента опубликовал портал Fox News.

Лорен Биггерс (Lauren Biggers) из города Конро, штат Техас, вместе с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они закинули удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и принялась тянуть попавшуюся на наживку рыбу.

После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу. «Я думаю, что если бы не тренировки, я бы не смогла поймать рыбу, которая весит больше, чем я. Когда я вытащила ее на берег, то ощутила невероятный восторг, ведь все это время я сомневалась, что смогу сделать это, но очень хотела», — призналась она.

Как только Биггерс вытянула рыбу на берег, муж выбежал из ресторана и помог оттащить ее подальше от воды. Они сделали несколько фотографий с уловом и отпустили акулу в океан.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Texas woman reels in 7-foot shark: 'Thank God for CrossFit'
Модель поплавала с усатой акулой-нянькой и чуть не лишилась руки
Рыбаки взяли случайно пойманную акулу за хвост и утащили в море
Муж заснял нападение акулы на жену во время медового месяца
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 9 июля

«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»

История россиянина, уехавшего в Америку
20:5910 июля

Модель поплавала с усатой акулой-нянькой и чуть не лишилась руки

08:34Сегодня

Схватку кобры и варана сняли на видео

06:31Сегодня

Мать прыгнула в реку и отбила сына у крокодила

Из жизни00:04 7 июля

«Наши старые друзья глисты»

Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
16:3210 июля

Получавшему 10 лет зарплату за прогулы чиновнику запретили работать

17:4710 июля

Китаец попытался задуть горящий автомобиль

04:36Сегодня

Самая уродливая в мире собака умерла

Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
18:5810 июля

Закусывающая черепахой акула попала на видео

15:1910 июля

Извращенец прикинулся слепым и схватил продавщицу за грудь

13:4210 июля

Огромного 600-килограммового крокодила поймали после восьми лет охоты

Россия
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
Лена БагаутдиноваЖизнь за металл
Эту девочку можно спасти от тяжелой инвалидности, но ей нужна помощь
Злые пчелы больше часа не пускали кубанских полицейских к месту ДТП
Российским автовладельцам предрекли знаковые изменения
МВД проверит информацию об избиении депутата пьяным полицейским после матча ЧМ
Умер внук Брежнева
Все материалы
Мир
Детей из пещеры в Таиланде спасли
Они просидели в темноте две недели и выжили. Илон Маск не пригодился
Германию сочли пленником России
Врачи рассказали о здоровье спасенных из пещеры в Таиланде детей
В НАТО приготовились к худшему сценарию из-за Трампа
Греция вышлет двух российских дипломатов
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Водитель на Audi убил разом 57 овец
Захар Прилепин посетовал на нервную жизнь в ДНР
Украина подготовила санкции против «антиукраинской литературы»
Все материалы
Экономика
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
Фольги хватит всем
На Урале решили внедрить технологию производства медной электролитической фольги
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
В России отменят роуминг
США подготовили новый удар в торговой войне с Китаем
«Альфа-Банк» предложил накопительный счет со ставкой 7 процентов годовых
Банки поделятся биометрическими данными россиян с коллекторами
Все материалы
Силовые структуры
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Связанный в позе «ласточки» мужчина признался в любви к ОМОН и попал на видео
Мигрант-нелегал упорно пытался сунуть деньги в карман гаишнику и попал на видео
Вооруженные налетчики на кладбище похитили российского бизнесмена
«Бога Кузю» предложили отправить в колонию на семь лет
Все материалы
Наука и техника
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
В Египте нашли загадочный черный саркофаг
Переписана история появления гигантских динозавров
США нашли в России «убийцу» F-35
«Роскосмос» вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура
Все материалы
Спорт
Первые после Зидана
Франция — в финале чемпионата мира. Трехцветные задушили бельгийцев
Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро
Тренер сборной России сравнил критика команды с невостребованным алкоголиком
Сербы пристыдили Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ
Роналду ушел из «Реала»
За девять лет он выиграл все, что можно. А теперь покорит Италию
Третий футболист завершил карьеру в сборной России
Футболистов сборной Англии застали с резиновой курицей
Все материалы
Культура
Сергей Пахомов«Люди поверили, что это настоящие экскременты, и я их ем»
Пахом о безумии, драке с гомофобами, экстрасенсах и «Зеленом слонике»
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
«Снял Лувр, так устраивай оргию»
Джон Сноу объявил о завершении съемок «Игры престолов»
Авария с Джорджем Клуни попала на видео
Джорджа Клуни сбила машина
На Джонни Деппа подали в суд за избиение
Все материалы
Интернет и СМИ
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»
Пользователи предложили смартфонам найти вещи лучше секса
Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
Директриса прикинулась инвалидом и навлекла гнев родителей
Все материалы
Ценности
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Раскрыты секреты идеальной внешности Рианны
Умер модельер Бенеттон
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Женщины из королевской семьи начали копировать Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
От винта до сверхзвука
Самолеты, навсегда изменившие авиацию
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
Раскрыты секреты комфортного перелета с детьми
Названы секреты успешного путешествия
Американка напугала сотрудников аэропорта гранатой времен Второй мировой войны
Туалеты в самолетах станут еще меньше
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Модель поплавала с усатой акулой-нянькой и чуть не лишилась руки
Мать прыгнула в реку и отбила сына у крокодила
Получавшему 10 лет зарплату за прогулы чиновнику запретили работать
Самая уродливая в мире собака умерла
Все материалы
Главные факты о Lada Vesta Sport
Мощность, дизайн и другие подробности про самую мощную серийную Ладу
Мотоциклы ценою в суперкар
Беспрецедентно дорогие мотоциклы, которые стоят от 12 до 700 млн рублей
Подержанные и ненадежные
Покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать? Проверь свой автомобиль
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Появились новые фотографии обновленной Hyundai Elantra
Bugatti готовит «драйверский» гиперкар Divo
Представлена спортивная Lada Vesta
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы