Рыболов поймал щуку размером с человека и поставил рекорд

В американском штате Миннесота пойман маскинонг рекордной величины. Об этом сообщает Fox News.

Кори Китцманн (Corey Kitzmann) поймал рыбу в озере Вермиллион недалеко от лесного домика, которым владеет его семья. Это произошло еще в августе, однако департамент природных ресурсов Миннесоты зарегистрировал рекорд лишь в октябре.

«Когда я ее подцепил, то сразу понял, что улов будет неплохим, — говорит Китцманн. — Но только после того как рыба оказалась у борта лодки, до меня дошло, что мне попался настоящий гигант». Длина маскинонга составляла 145,4 сантиметра, а вес — 21,3 килограмма. Вытащить его помогал другой рыболов, оказавшийся рядом.

Прежний обладатель рекорда в 2016 году поймал рыбу длиной 144,4 сантиметра. Около трех лет его маскинонг считался самым длинным в истории рыболовства в штате Миннесота.

Маскинонг — редкая рыба, встречающаяся в Северной Америке. Представители этого вида вырастают до 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Считаются самыми крупными щуками в мире.

В июне сообщалось о мужчине из Британии, который поймал в Таиланде огромную рыбу. Оказалось, что это самый большой в мире гигантский усач.

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