Десятилетний ребенок сам поймал 19-килограммовую форель и отпустил ее

Ребенок самостоятельно выловил озерную форель весом 19 килограммов во время рыбалки в американском штате Юта. Об этом сообщает сайт телеканала Kxan-tv.

Десятилетний Тайлер Гримшоу (Tyler Grimshaw) был на рыбалке с родителями в национальной зоне отдыха «Пылающее ущелье». Мальчик самостоятельно выловил озерную форель весом 19 килограммов.

Его мать Ванесса Гримшоу (Vanessa Grimshaw) сфотографировала мальчика вместе с необычным уловом, после чего он отпустил рыбу обратно в воду.

Зона отдыха «Полыхающее ущелье» известна своей озерной форелью. Ежегодно там ловят рыбу весом от 13 килограммов. Рекорд штата — крупнейшая форель весом 23,4 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Нью-Хэмпшир поймал в озере гигантскую озерную форель, или гольца-кристивомера. Мужчина извлек из воды форель весом около 17 килограммов.

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