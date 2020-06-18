Подросток самостоятельно поймал опасную 380-килограммовую акулу

Подросток из американского города Уэтерфорд, штат Техас, самостоятельно поймал тигровую акулу весом 382 килограмма на рыбалке в городе Порт-Аранзас. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 13.

В понедельник, 15 июня, Мика Харлесс (Micah Harless) был на рыбалке вместе с отцом и за время 36-часового плавания выловил огромную акулу. Момент, когда организаторы рыбалки поднимают на лебедке опасную рыбу, чтобы взвесить ее, попал на видео. Оказалось, что она весила 382 килограмма, а ее длина составляла 3,6 метра.

Подросток рассказал, что он и его отец планируют оставить немного мяса себе, а остальное раздать.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Ранее сообщалось, что ребенок самостоятельно выловил озерную форель весом 19 килограммов во время рыбалки в американском штате Юта. Мать сфотографировала мальчика вместе с необычным уловом, после чего он отпустил рыбу обратно в воду.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!