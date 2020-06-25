Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео

Житель американского штата Делавэр голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен. На видео спасения акулы обратило внимание издание USA Today.

Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка. После этого он отпустил хищницу.

«Все начали кричать: "Акула, акула, вылезайте из воды!" Это было безумно, как в кино. Как "Челюсти"», — призналась Фостер.

По данным департамента охраны природы и рыбных ресурсов Делавэра, обыкновенных песчаных и серо-голубых акул запрещено ловить. Пойманных акул необходимо немедленно отпускать.

Снятое Фостер видео собрало более 200 тысяч просмотров в Facebook и TikTok.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах американского штата Северная Каролина разъяренная акула набросилась на 16-летнего подростка на глазах отца и изувечила его. Мужчина вытащил сына из пасти хищника голыми руками.

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