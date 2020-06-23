Отец голыми руками вытащил сына из пасти разъяренной акулы

В прибрежных водах американского штата Северная Каролина разъяренная акула набросилась на 16-летнего подростка на глазах отца и изувечила его. Как сообщает CNN, мужчина вытащил сына из пасти хищника голыми руками.

Нападение произошло, когда Тим Артур отдыхал с семьей на мысе Хаттерас. Его сын Ник уплыл примерно за восемь метров от берега и внезапно закричал. «Сперва я подумал, что он кричит от радости, — рассказал Тим в разговоре с журналистами. — Затем я глянул в его сторону и увидел акулу». Хищник впился в бедро Ника и отказывался отпускать. Подросток кричал: «Отцепись от меня. Отпусти меня».

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Дочь Тима, чье имя и возраст не уточняются, благополучно добралась до суши. В это время отец подплыл к сыну и ударил акулу кулаком в рыло. Хищник выпустил из пасти левую ногу Ника и укусил его за большой палец правой руки. Однако юноша быстро среагировал и уплыл от агрессивного животного.

Ника доставили в ближайшую больницу. В результате нападения на его бедре осталось около 40 следов акульего укуса. Пострадавшему наложили 17 швов. «Тебе всегда кажется, что с тобой такое никогда не произойдет», — отметил Тим. Глава семьи подчеркнул, что после произошедшего они продолжат плавать в море, но будут соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что серфер на пляже Белс-Бич в австралийском штате Виктория отбился от укусившей его акулы и отделался лишь несколькими ранами. Хищница укусила 23-летнего туриста в правую ногу и продолжала кружить вокруг него. Акула отступила после того, как он развернулся и несколько раз ударил ее по голове.

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