Серфер отбился от акулы и отделался лишь раной на ноге

Серфер на пляже Белс-Бич в австралийском штате Виктория отбился от укусившей его акулы и отделался лишь несколькими ранами. Об этом сообщает издание 7 News.

Днем в пятницу, 8 мая, 23-летний французский турист Дилан (Dylan) занимался серфингом и заметил, что позади него плывет акула. Хищница укусила серфера в правую ногу и продолжала кружить вокруг него.

Акула отступила только после того, как Дилан развернулся и несколько раз ударил ее по голове.

Местный житель Мэтт Седанари (Matt Sedunary) был неподалеку от серфера в момент нападения акулы и сначала подумал, что он шутит. «Он был ко мне спиной, поэтому я не видел его лица и сначала подумал, что он подшучивает над своими друзьями. Но через пару секунд я увидел плавник и понял, что все серьезно», — сказал Седанари.

Один из друзей Мэтта следил за акулой с берега и направлял мужчину обратно к суше. Дилан отделался несколькими шрамами.

Ранее сообщалось, что акула растерзала молодого серфера у берегов Северной Калифорнии. Огромный хищник напал на 26-летнего мужчину, когда он катался на волнах в 90 метрах от пляжа, закрытого для посетителей из-за распространения коронавируса.

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