Акула растерзала серфера на закрытом из-за коронавируса пляже

Акула растерзала молодого серфера у берегов Северной Калифорнии. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает Fox News.

По данным телеканала, огромный хищник напал на 26-летнего мужчину, когда он катался на волнах в 90 метрах от пляжа, закрытого для посетителей из-за распространения коронавируса. Серфер скончался на месте происшествия.

После случившегося прибрежную полосу на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыли на пять дней.

По словам местного фотографа Эрика Мейнлендера, в последнее время на месте гибели спортсмена была замечена повышенная активность белых акул. Выйдя на лодке в залив Монтерей, американец насчитал 15 хищных особей.

Ранее сообщалось, что акула укусила женщину за ногу в деревне Кресент-Хед на побережье Тасманова моря в Австралии. До этого нападению рыбы-людоеда подвергся редактор новозеландского журнала Adventure Magazine, мужчине пришлось спасаться бегством.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,8 метра в длину. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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