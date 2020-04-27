Редкая акула напугала рыбаков и попала на видео

Двое рыбаков вблизи Нормандских островов сняли на видео, как к ним подплыла редкая 2,5-метровая атлантическая сельдевая акула. На ролик с акулой, напугавшей людей, обратило внимание издание Daily Mirror.

Днем в четверг, 23 апреля, 23-летний профессиональный рыбак Брендон Ля Туш (Brandon La Touche) и его помощник Пари Бро-Бугур (Paris Broe-Bougourd) отправились на рыбалку в 19 километрах от острова Гернси.

Они пытались найти рыбу на глубине 70 метров при помощи эхолота. Когда устройство показало под водой некий объект, мужчины решили, что нашли большой косяк рыб. Бро-Бугур обернулся и увидел плавник акулы, которая плыла прямо к лодке.

«Это было страшно. Сначала, когда я увидел плавник, меня начало трясти. Но акула оказалась вовсе не агрессивна, она даже не интересовалась нашей рыбой», — рассказал он.

130-килограммовая атлантическая сельдевая акула сделала несколько кругов вокруг лодки и несколько раз подтолкнула шестиметровое судно, в котором сидели рыбаки. После этого она потеряла к нему интерес и уплыла. Бро-Бугур снял акулу на видео.

Рыбак рассказал, что в 1969 году его дедушка Демон Бугур (Desmond Bougourd) установил мировой рекорд, поймав самую большую атлантическую сельдевую акулу, весом 195 килограммов.

Атлантические сельдевые акулы занесены в Красную книгу. Ловить и убивать их запрещено. Они являются родственниками большой белой акулы, но, в отличие от последней, не опасны для человека и редко подплывают близко к берегу.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала от укусов акулы в деревне Кресент-Хед на побережье Тасманова моря в Австралии. Укусы оставили на ноге женщины четыре глубокие рваные раны.

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