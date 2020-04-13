Дайвер ввел в транс огромную акулу и спас ее от рыболовного крючка

Видео: dailystar.co.uk

Дайвер на мелководье Аливал вблизи города Умкомаас, ЮАР, ввел в транс черноперую акулу и снял с нее рыболовный крючок. Об этом сообщает издание Daily Star.

Дрессировщик акул, дайвер Уолтер Бернардис (Walter Bernardis) перевернул 90-килограммовую хищницу, после чего она погрузилась в состояние танатоза. Это защитная реакция, при которой некоторые виды животных, например опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.

После этого мужчина извлек из пасти 2,5-метровой акулы рыболовный крючок и отпустил ее. В этот момент хищница вышла из кататонического состояния.

Процесс спасения акулы запечатлел британский фотограф и любитель акул Гарри Стоун (Harry Stone). «Удалить крючок из пасти огромной, потенциально опасной акулы — непростая задача, особенно, если ты находишься в ее среде обитания. Когда Бернардис замечает акулу с застрявшим в пасти рыболовным крючком, он беспрепятственно ловит ее и переворачивает на спину. Маневр всегда удивительно наблюдать. В этот момент мышцы акулы расслабляются, а дыхание становится глубоким и ритмичным», — сказал Стоун.

Черноперые акулы известны своими многочисленными нападениями на людей, хотя эксперты утверждают, что эти нападения абсолютно случайны. Эти акулы часто становятся объектом охоты из-за своих плавников, которые используют для приготовления супа или из спортивного интереса.

Ранее сообщалось, что рыболов поймал одноцветную гимносарду и сумел отбить ее у трех рифовых акул, пытавшихся украсть крупный улов. В итоге его приятель сумел затащить и рыболова, и его изрядно покусанный улов в лодку, оставив акул ни с чем.

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