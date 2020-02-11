Аквалангисты освободили самую большую акулу в мире

Аквалангисты освободили китовую акулу, которая запуталась в веревке. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время погружения возле одного из Мальдивских островов Симоне Мизумечи (Simone Musumeci) и Антонио Ди Франка (Antonio Di Franca) заметили китовую акулу, считающуюся самой большой рыбой в мире. По их оценке, ее длина составляла около четырех метров. К телу акулы была привязана веревка, глубоко врезавшаяся в ее кожу.

Мизумечи и Ди Франка решили, что рыба нуждается в их помощи. Они догнали акулу, схватились за веревку и начали резать ее перочинными ножами. Рыба продолжала двигаться и погрузилась на глубину 14 метров, увлекая людей за собой. Чтобы освободить ее, аквалангистам понадобилось 10 минут.

Акула немедленно уплыла, но вскоре вернулась. «Через несколько мгновений она появилась снова и подплыла поближе, будто хотела поблагодарить нас, — рассказывает Мизумечи. — Это один из самых красивых моментов в наших жизнях, и мы никогда его не забудем».

Китовые акулы питаются планктоном. Для этого они, подобно усатым китам, засасывают в пасть воду, а затем процеживают через хрящевые пластины в жабрах. Китовые акулы не представляют опасности для человека.

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