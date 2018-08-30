Дайвера едва не засосало в пасть крупнейшей в мире акулы

dailymail.co.uk

Страдающего от боязни акул дайвера чуть не засосало в пасть морского хищника. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел у побережья Филиппин. 49-летний житель Норвегии Гейр Йохансен (Geir Johansen) плавал с аквалангом, когда к нему неожиданно приблизилась китовая акула. Мужчина не знал, что этот вид акул не представляет угрозы для людей, поэтому сильно испугался. К тому же, рыба искала планктон, засасывая в пасть десятки литров воды, и дайвера притянуло к ней. Он с трудом смог освободиться, оттолкнувшись от рыла акулы.

«Когда я нырнул и увидел акулу, у меня чуть приступ не случился. Я пытался быть максимально спокойным, так как нас учили не раздражать их. Она посмотрела на меня и будто сказала "держись подальше от моей еды". А затем толкнула меня два раза, и ее пасть была жесткой, как сталь», — поделился впечатлениями Йохансен. Он признался, что впервые решился погрузиться с аквалангом, так как боится акул.

Китовые акулы считаются крупнейшими рыбами в мире. Ее способ питания схож с таковым у усатых китов: она засасывает в пасть воду, а затем процеживает через хрящевые пластины в жабрах. Китовая акула способна при кормежке пропускать через пасть до шести тысяч кубометров воды в час.

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