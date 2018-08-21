Дайвер прокатился на акуле и попал за решетку

Viral Press / YouTube

В Индонезии арестовали дайвера, прокатившегося на китовой акуле и снявшего это на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ролик был снят в заповедном заливе Чендравасих 9 августа. На нем аквалангист лежит на китовой акуле и показывает оператору знаками, что у него все хорошо. Еще два дайвера держались по бокам от животного и трогали его. Видео широко разошлось по социальным сетям и вызвало гнев у защитников природы. Они пожаловались на инцидент властям.

Министр морских дел и рыбного хозяйства Суси Пуджиастути (Susi Pudjiastuti) заявил, что нарушителя обнаружили и арестовали. Он оказался местным бизнесменом.

Эколог-активист Рахмад Салех (Rachmad Saleh) назвал действия дайвера «глупыми и позорными». Он предположил, что бизнесмена лишат возможности посещать заповедник и отнимут дайверскую лицензию.

Китовые акулы в Индонезии находятся под охраной. Дайверам запрещено трогать животных и приближаться к ним ближе чем на метр, так как их очень легко поранить. Медлительные акулы нередко становятся жертвой охотников или попадают в рыболовные сети. Они питаются только планктоном, мелкими рыбами и медузами и не представляют опасности для человека.

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