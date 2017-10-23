Дайвер испугался тигровой акулы и проплыл 7,5 километров в Австралии

Оставшийся без лодки дайвер случайно привлек внимание акулы в заливе Шарк (его также называют Акулья бухта) на западе Австралии, а затем проплыл 7,5 километров до берега. Рассказ Джона Крейга (John Craig) приводит ABC.

По словам 34-летнего мужчины, во время подводной рыбалки 20 октября его гарпун застрял под камнем. Чтобы его вытащить, понадобилось время, и лодку с напарником отнесло далеко. Крейг в течение нескольких минут пытался привлечь его внимание, плескался в воде и кричал, однако оказалось, что у судна возникли неполадки с двигателем.

«Я опустил голову под воду, чтобы проверить, нахожусь ли я на том же месте, и внезапно на расстоянии вытянутой руки увидел огромную четырехметровую тигровую акулу», — рассказал мужчина. Рыба кружила вокруг и подплывала, «пытаясь понять, что я такое, и сгожусь ли для меню», добавил он.

Крейг отпугивал ее гарпуном, после чего решил постепенно плыть к берегу. «Я думал, что это конец — четыре морских мили с огромной тигровой акулой на хвосте», — отметил он. Однако ему повезло, и через какое-то время животное отстало. В итоге мужчина плыл до берега три часа, стараясь не привлекать внимание других хищников плеском.

«Когда я добрался до пляжа, я был измотан. Я едва мог стоять, мои ноги сильно болели», — поделился он. Как оказалось, к этому времени в заливе владельцы других судов уже организовали его поиски, к ним также привлекли самолет, пилот которого в итоге и обнаружил Крейга на суше.

Мужчина после случившегося отметил, что раньше работал инструктором по дайвингу в заливе, поэтому испытал не такой сильный шок, как если бы столкнулся с акулой в другом месте.

В водах бухты обитают более десяти видов акул, в том числе тигровые, которые считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов.

Ранее в октябре сообщалось, что на западе Австралии тигровая акула бросилась на водолаза, который снимал ее на видео. Она направилась к человеку, но в последний момент развернулась и уплыла.