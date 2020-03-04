Самая большая рыба в мире проплыла в метре от лодки и попала на видео

Редчайшая китовая акула подплыла прямо к лодке с туристами в Новой Зеландии. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Шкипер Ник Уэйель (Nik Weyel) вез на лодке 19 туристов, чтобы показать им дельфинов. Когда они были в 11 километрах от горы Маунгануи, к лодке подплыла редчайшая десятиметровая китовая акула — самая большая рыба в мире. Это зрелище впечатлило пассажиров лодки.

Уэйель снял этот момент на видео и опубликовал его в Facebook. «Сегодня на работе произошло нечто очень особенное. Думаю, я никогда не забуду этот момент», — написал он. Уэйель рассказал, что сначала принял китовую акулу за распространенную в этих краях молотоголовую акулу. Он отметил, что с дельфинами группе не повезло — их было мало.

Ранее сообщалось, что аквалангисты возле одного из Мальдивских островов освободили китовую акулу, которая запуталась в веревке. Акула немедленно уплыла, но вскоре вернулась, как будто хотела поблагодарить своих спасителей.

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