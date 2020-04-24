Акула укусила женщину за ногу и оставила рваные раны

Женщина пострадала от укусов акулы в деревне Кресент-Хед на побережье Тасманова моря в Австралии. Об этом сообщает газета The Macleay Argus.

Утром во вторник, 21 апреля, женщина плавала в Киллик-Крик, когда на нее напала акула. Находившаяся поблизости местная жительница рассказала, что ее сын видел в воде плавник хищной рыбы. После нападения на пловчиху акула резвилась на отмели.

Укусы оставили на ноге женщины четыре глубокие рваные раны. Очевидцы забинтовали поврежденную конечность, после чего пострадавшую госпитализировали.

Представители местного спасательного клуба для серферов Фиби Уильямс (Phoebe Williams) и Джай Палайс (Jye Palise) прибыли на место происшествия и закрыли пляж для купающихся. Спасатели подтвердили, что в за последнюю неделю в этом районе несколько раз видели акул, так как в это время года в окрестностях много кефали.

Спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания.

Ранее сообщалось, что редактору новозеландского журнала Adventure Magazine пришлось спасаться от разъяренной акулы-людоеда во время рыбалки недалеко от Окленда. Сначала мужчина пытался отбиться от хищницы веслом, но это не помогло

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