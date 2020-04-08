Акула растерзала молодого человека на глазах его сослуживцев

У берегов австралийского Северо-Западного острова акула растерзала 23-летнего сотрудника Службы парков и дикой природы штата Квинсленд. Об этом сообщает CNN.

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Нападение произошло, когда молодой человек и его сослуживцы купались после завершения рабочего дня. Он получил тяжелые травмы руки и ноги, но остался жив. Его подняли на корабль и вызвали медицинский вертолет.

Врач и сотрудники вертолета скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь, а затем отвезли в ближайшую больницу, которая находится в городе Гладстон на расстоянии 75 километров от Северо-Западного острова. В больнице он скончался.

Северо-Западный остров — коралловый риф площадью около квадратного километра, расположенный недалеко от австралийского штата Квинсленд. Населен преимущественно буревестниками и морскими черепахами. В прошлом на острове добывали гуано и делали черепашьи консервы.

В январе сообщалась, что акула атаковала семилетнюю девочку, которая отдыхала на Северо-Западном острове с семьей. Ребенка удалось спасти благодаря медсестре, случайно оказавшейся возле места происшествия и вовремя оказавшей девочке первую помощь.

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