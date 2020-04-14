Разъяренная акула-людоед атаковала редактора

Редактору новозеландского журнала Adventure Magazine пришлось спасаться от разъяренной акулы-людоеда во время рыбалки недалеко от Окленда. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Стив Дикинсон (Steve Dickinson) собирался рыбачить с каяка. Чтобы привлечь рыбу, он бросил в воду мешок с приманкой и направился в море, буксируя его за собой на веревке. В 800 метрах от берега внимание рыболова привлек необычный звук. Он оглянулся и увидел большую белую акулу длиной 2,5–3 метра. Она проплыла под каяком, толкнула нос рылом и снова ушла под воду.

Дикинсон достал нож и перерезал веревку, на которой держался мешок с приманкой. «Эти акулы известны тем, что все хватают зубами, — объясняет он. — Так они определяют, с чем имеют дело. Если бы она укусила каяк, я упал бы в воду, а она меня съела бы, я в этом не сомневаюсь». Акула ринулась за мешком, но вскоре вернулась и снова стала атаковать каяк.

Сначала Дикинсон пытался отбиться от нее веслом, но это не помогло. Тогда он отрезал якорь и помчался к берегу. «Я греб как можно быстрее, — рассказывает он. — Если бы я был на Олимпиаде, то получил бы золотую медаль». Акула следовала за ним на расстоянии 15 метров, время от времени сокращая дистанцию. Рыболов боялся, что она пойдет на таран, но, к счастью, атаки удалось избежать.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6–4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось о группе аквалангистов, которые накормили полсотни голодных акул и попали на видео. Несмотря на то что эти хищники довольно агрессивны в дикой природе, на видео они игриво плавают вокруг дайверов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!