Дайверы утолили голод 50 акул и попали на видео

Группа дайверов из Ирландии спустилась на дно Карибского моря и накормила 50 акул, утолив их голод. Один из участников погружения, Дэвид Хоббс (David Hobbs), заснял происходящее и выложил ролик в сеть. Об этом сообщает Daily Mail.

На попавших в сеть кадрах видно, как аквалангисты плавают в окружении стаи акул разных видов: карибских рифовых, тигровых и акул-нянек. Время от времени один из них открывает ящик с мелкой рыбой и выпускает ее в море, и хищники тотчас жадно хватают ее. Несмотря на то, что тигровые акулы считаются опасными и агрессивными рыбами, на видео они игриво плавают вокруг людей, не причиняя им вреда.

«Мы с интересом понаблюдали за безумием, которое царит в стае акул во время кормления», — рассказал Хоббс. Он считает, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни попробовать поплавать под водой с акулами.

Ранее СМИ обратили внимание на противостояние косаток и белой акулы, которое попало на видео. Кадры заснял морской гид во время туристической прогулки в нескольких сотнях метров от побережья Кейптауна.

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