Акула бросилась на мальчика в лодке и стащила его в воду

В Австралии акула напала на десятилетнего мальчика во время рыбалки. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Бассовом проливе недалеко от австралийского города Стэнли, штат Тасмания. Ребенок находился в шестиметровой лодке вместе с отцом и еще двумя мужчинами. Когда они отплыли на пять километров от берега, на него бросилась акула и стащила его в воду.

Отец мальчика прыгнул за ним, после чего хищная рыба ретировалась. Ребенку помог спасательный жилет, благодаря которому он удержался на плаву. После нападения акулы у него остались раны на руке, голове и груди.

В 2017 году сообщалось, что большая белая акула напала на девушку, которая отдыхала с семьей у берегов австралийского города Норманвилл, штат Южная Австралия. Рыба ударила по дну каяка и сбросила ее в воду.