Щенок зажег конфорку и устроил пожар в хозяйском доме

Шестимесячный щенок случайно зажег конфорку и устроил пожар в доме своих хозяев в английском городе Фавершам, графство Кент. Об этом сообщает издание Kent Online.

Утром во вторник, 1 декабря, шестимесячный метис кокер-спаниеля и джек-рассел-терьера по кличке Мэк (Mac) остался один дома. Его внимание привлекла плита, на которой стояла корзина с бельем.

Щенок случайно зажег конфорку, и корзина начала дымиться.

Соседи услышали пожарные сирены и вызвали спасателей, благодаря чему пламя не успело распространиться по дому. Щенок не пострадал.

Пожарные рекомендовали местным жителям никогда не оставлять на плите не предназначенные для приготовления пищи вещи. Они также напомнили владельцам животных, что лучше держать питомцев подальше от кухонных принадлежностей и убедиться в наличии хотя бы одной работающей пожарной сигнализации на каждом этаже дома.

Ранее сообщалось, что собака из английского города Станфорд-ле-Хоп, графство Эссекс, устроила пожар, включив микроволновку, пока хозяев не было дома. Хозяин собаки узнал о случившемся благодаря приложению на мобильном телефоне, которое позволяло следить за происходящим в доме через камеры наблюдения.