Опубликовано видео пожара в российском торговом центре

В Горно-Алтайске в торговом центре «Ткацкий-1» на улице Чорос-Гуркина произошел пожар, площадь которого составила 1 тысячу квадратных метров. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

До приезда спасателей посетители и работники выпрыгивали из окон второго этажа на автобус.

Сотрудники МЧС эвакуировали всех из здания, информации о пострадавших пока нет. На месте работают обе пожарные части города.

По данным «Интерфакса», из горящего торгового центра были эвакуированы 13 человек, в 7:22 пожар локализован. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет.

14 февраля сообщалось, что в здании, расположенном по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, в Москве произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Движение по улице Мясницкой было полностью перекрыто. Возможной причиной пожара в здании в центре Москвы стала неисправность проводки.