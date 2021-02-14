Пожар в здании в центре Москвы ликвидирован

Пожар в здании на улице Мясницкой в центре Москвы ликвидирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

У горящего здания обрушилась кровля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что сначала огонь возник на первом этаже, позже пламя перекинулось на второй этаж.

По данным МЧС, из горящего здания эвакуировали 40 человек, сведений о пострадавших нет. По факту инцидента столичная прокуратура начала проверку.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в здании, расположенном по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По информации столичного дептранса, движение по улице Мясницкой полностью перекрыто.