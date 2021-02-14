В центре Москвы загорелось здание с хостелом и кафе

На улице Мясницкой в центре Москвы произошло возгорание в здании, в котором расположены хостел, кафе и магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «112».

По данным ведомства, пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 40 человек, сведений о пострадавших нет.

Как сообщает РЕН ТВ, огонь перекинулся на галерею, соединяющую хостел с соседним зданием.

Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто, предупреждает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

6 февраля в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. 14 жителей пострадали. По данным СК, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.