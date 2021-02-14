Россия
 
Последние новости
Врач предсказал появление британского штамма коронавируса в России
Тиньков захотел стать вторым после Сбера
Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на «Евровидении»
Москвичи назвали самые романтичные места столичного метро 
В ЛНР прокомментировали подрыв трех украинских военных на собственной мине
«Арсенал» обыграл «Лидс» в матче АПЛ
Стало известно о провале плана по переносу чемпионата мира по хоккею в Россию
На Украине обвинили Россию в стремлении присоединить Донбасс
В ДНР ответили на обещание Путина не бросать Донбасс
Новости партнеров
Прослушать новость

В центре Москвы загорелось здание с хостелом и кафе

Перейти в «Мою Ленту»

На улице Мясницкой в центре Москвы произошло возгорание в здании, в котором расположены хостел, кафе и магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «112».

По данным ведомства, пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 40 человек, сведений о пострадавших нет.

Как сообщает РЕН ТВ, огонь перекинулся на галерею, соединяющую хостел с соседним зданием.

Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто, предупреждает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

6 февраля в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. 14 жителей пострадали. По данным СК, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Огонь перекинулся с хостела на галерею соседнего здания
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар