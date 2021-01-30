В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар

Сильный пожар начался на северо-западе Москвы из-за взрывов газовых баллонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пожару присвоен третий ранг сложности, отмечает собеседник агентства. В очаге пожара высокая температура. Отмечается что факельное горение и взрывы происходят на промышленном объекте на Туристской улице.

Подробности уточняются.

В четверг, 28 января, взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. Трое мужчин пострадали.