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В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: РИА Новости

Сильный пожар начался на северо-западе Москвы из-за взрывов газовых баллонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пожару присвоен третий ранг сложности, отмечает собеседник агентства. В очаге пожара высокая температура. Отмечается что факельное горение и взрывы происходят на промышленном объекте на Туристской улице.

Подробности уточняются.

В четверг, 28 января, взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. Трое мужчин пострадали.

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