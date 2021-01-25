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Пожар на российском заводе попал на видео

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В Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» произошел пожар. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал BashMedia.

На опубликованных кадрах видна яркая вспышка в небе, после которой, судя по ролику, начался пожар. В МЧС России сообщили ТАСС, что ему присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

По словам источника агентства в экстренных службах, на заводе горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из которых разрушилась.

«На производственной площадке "Уфаоргсинтез" ведется тушение возгорания двух емкостей с нефтепродуктами, — уточняют представители компании. — Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно. На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего».

«Уфаоргсинтез» — завод органического синтеза. На предприятии производят нефтехимическую продукцию, а также работают с попутными газами нефтепереработки и других продуктов нефтехимии. Предприятие входит в нефтяную компанию «Башнефть».

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